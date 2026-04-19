Il dolce risveglio del campeggiatore abusivo a Villa Olmo | multa e ironia del sindaco

Con l’arrivo della bella stagione a Como si ripresenta il problema dei campeggiatori non autorizzati nelle aree più frequentate della città. Questa situazione riguarda soprattutto i luoghi di maggiore afflusso turistico e spesso comporta sanzioni per chi non rispetta le regole. Recentemente, un campeggiatore abusivo è stato sorpreso e multato, mentre il sindaco ha commentato con ironia la vicenda. La questione si ripresenta ogni anno con modalità simili.

Con l’arrivo della bella stagione e dei primi flussi turistici, a Como torna anche un fenomeno già noto: quello dei campeggi abusivi nelle zone più frequentate della città.Questa volta la segnalazione arriva da Villa Olmo, dove nei giorni scorsi è comparsa una tenda montata direttamente in un.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Villa Olmo, pronto il Tempietto dell’Amore: il sindaco ne parla su "Cosa ha fatto Rapinese"Nell'ultimo post, Rapinese ripercorre le fasi del progetto di restauro di Villa Olmo, inserendolo in un confronto con le amministrazioni precedenti e... Multa e confisca del mezzo per il tassista abusivo che sponsorizzava corse a pagamento sui socialL'operazione degli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata nella notte torinese, vicino a un locale di Moncalieri Erano numerose segnalazioni...