Multa e confisca del mezzo per il tassista abusivo che sponsorizzava corse a pagamento sui social

Un tassista senza permesso ha ricevuto una multa e la confisca del veicolo dopo essere stato scoperto mentre offriva corse a pagamento sui social. Le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni di clienti insoddisfatti e hanno monitorato i profili online dell’uomo. Durante un’operazione di controllo, gli agenti hanno intercettato il veicolo mentre trasportava clienti nel centro di Torino, in piena movida. L’autista, senza licenza, si pubblicizzava come taxi privato, attirando clienti con offerte allettanti sui social network.

L'operazione degli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata nella notte torinese, vicino a un locale di Moncalieri Erano numerose segnalazioni che hanno portato all'intercettazione e successivamente al sanzionamento di un uomo che, senza alcuna autorizzazione, trasportava passeggeri a bordo della sua auto durante le serate della movida torinese in qualità di mero "taxi abusivo". Gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata lo hanno sanzionato per l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente. Non un singolo episodio ma una vera e propria attività abusiva che l'uomo, originario della Costa d'Avorio, portava avanti da tempo con tanto di corse "sponsorizzate" sui social.