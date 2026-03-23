Villa Olmo pronto il Tempietto dell’Amore | il sindaco ne parla su Cosa ha fatto Rapinese

Nell'ultimo post, Rapinese ripercorre le fasi del progetto di restauro di Villa Olmo, inserendolo in un confronto con le amministrazioni precedenti e sottolineando le difficoltà affrontate negli ultimi mesi. Nel suo intervento, il sindaco evidenzia una discontinuità rispetto al passato, sostenendo che diversi progetti, pur finanziati, non sarebbero stati portati a compimento. “Giunte, quelle del passato, a volte capaci di ottenere finanziamenti, ma non in grado di trasformarli in opere. E il finale era sempre lo stesso: il finanziamento veniva revocato”, scrive. Secondo Rapinese, anche Villa Olmo rientrava tra i progetti a rischio al momento del suo insediamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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