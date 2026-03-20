Un drone spia americano è decollato da Sigonella e ha sorvolato il Golfo Persico, concentrandosi sull’area di Kharg. La missione di ricognizione è durata diverse ore e ha coinvolto il monitoraggio di questa zona, considerata strategica nel contesto delle attività militari statunitensi nella regione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle operazioni o agli obiettivi specifici del velivolo.

Un grande drone spia americano è decollato da Sigonella e ha raggiunto il Golfo Persico, sorvegliando per ore anche l’area dell’isola di Kharg, indicata come possibile obiettivo strategico dell’offensiva statunitense contro l’Iran. A riferirlo è Repubblica. La missione partita dalla Sicilia Si tratta di un Northrop Grumman MQ-4 Triton della Marina americana, un velivolo da ricognizione privo di armamenti ma ritenuto essenziale nelle operazioni di intelligence. Secondo la ricostruzione, il drone è partito dalla base catanese dopo la mezzanotte, ha sorvolato Egitto e Arabia Saudita ed è poi entrato nel Golfo, restando in volo per ore davanti alla costa settentrionale iraniana e compiendo più passaggi in prossimità di Kharg, prima di rientrare in Sicilia in serata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone spia Usa partito da Sigonella verso il Golfo Persico, missione di ricognizione sull’area di Kharg

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