Pedullà attacca Conte | Fa ironia su notizia Juve ma era tutto vero Non raccontiamo delle favole

Un noto giornalista ha criticato aspramente un ex allenatore di calcio, rispondendo alle sue recenti dichiarazioni. Pedullà ha affermato che l’allenatore ha fatto ironia su una notizia riguardante una squadra di calcio, ma ha precisato che la notizia era vera. La discussione si è concentrata sui commenti pubblici del tecnico e sulla loro percezione da parte del giornalista, che ha ribadito come la verità dei fatti non possa essere ignorata.

Alfredo Pedullà, il noto giornalista, non le manda a dire e attacca Antonio Conte rispondendo alle ultime dichiarazioni del tecnico. Nei giorni scorsi, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha commentato il suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale dopo questa stagione. Il tecnico ha lasciato uno spiraglio aperto ed ha mandato qualche frecciatina alla stampa italiana riguardo la notizia uscita su un suo possibile ritorno alla Juventus la scorsa estate. Sull’argomento è intervenuto a Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà. Queste le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SULLE PAROLE DI CONTE – «... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedullà attacca Conte: «Fa ironia su notizia Juve ma era tutto vero. Non raccontiamo delle favole» Leggi anche: Pedullà attacca Conte: “Deve andare in conferenza e dire ‘questo è un mio fallimento'” Leggi anche: Diego Costa attacca Conte: “Pensa di sapere tutto e non si fida: probabilmente fa…” Temi più discussi: Pedullà: Gattuso come Buffon. Chiesta a Silvio Baldini la disponibilità di fare da traghettatore; Conte in conferenza | Chi viene qui deve avere entusiasmo non spocchia! Sulla Nazionale…; Napoli, l'ex vice: Anguissa è un’assenza che pesa tanto! Vergara? Sinceramente un’esplosione così non se l’aspettava nessuno; Calciomercato Napoli, Pedullà: Scatto di un club italiano per Muhamerovic. Conte-De Laurentiis, quale soluzione? La previsione di PedullàAlfredo Pedullà attraverso il suo editoriale odierno ha messo in evidenza la situazione futura tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. areanapoli.it Pedullà anticipa: Calciomercato Napoli, ecco le richieste di Conte per restare! Vuole due giocatori costosiCalciomercato Napoli, ultime notizie: il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto sulle strategie della SSC Napoli in vista dell'estate. Calciomercato Napoli, Pedullà svela le richieste di Conte L'ult ... msn.com Pedullà attacca Bonucci - facebook.com facebook #Pedullà attacca #Gravina: «Ha affossato il calcio italiano» x.com