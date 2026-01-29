Gli amici di Hamas ci chiamano nazisti. La polemica nasce dopo un articolo de Il Giornale che mette in evidenza le relazioni tra Hamas e altri gruppi terroristici. Il centro culturale Handala Ali di Napoli ha risposto definendo il quotidiano “nazista”. La discussione si accende tra accuse e difese, mentre sui social e nelle conversazioni pubbliche si continua a parlare di questa controversia.

“Nazista”. È questa la definizione che viene attribuita a Il Giornale dal centro culturale Handala Ali di Napoli, di cui abbiamo scritto per la campagna di tesseramenti che hanno lanciato, sottolineando le posizioni che però manifestano. E, tra queste, c’è la vicinanza al filo Hamas Mohammad Hannoun, in carcere con l’accusa di essere l’uomo della cupola dei terroristi in Italia. Così come la solidarietà più volte espressa per Mohamad Shahin, l’imam di Torino ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale. Secondo Handala Ali “negli articoli viene messa in discussione la libertà di associazione, diritto sancito dalla costituzione e con un linguaggio diffamatorio e privo di riscontri giudiziari veniamo ‘accusati’ di essere stati presenti alle mobilitazioni al fianco della resistenza del popolo palestinese, insieme ad altre realtà palestinesi, l’UDAP e i GPI - come se questo potesse essere incriminante”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli amici di Hamas ci chiamano nazisti perché raccontiamo le loro relazioni coi terroristi

Le recenti intercettazioni rivelano i dettagli di un’indagine che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in presunti finanziamenti ad Hamas, attraverso associazioni di beneficenza italiane.

Quali sono le sorti degli amici italiani di Mohammad Hannoun, noto sostenitore di Hamas? Ricordiamo coloro che hanno condiviso momenti e manifestazioni insieme a lui, spesso immortalando ricordi in selfie e partecipando alle sue iniziative pubbliche.

