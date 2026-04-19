Il Dany non sa più vincere Pesaro va sul velluto

Nel match tra il Consorzio Leonardo Quarrata e Pesaro, la squadra ospite ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria netta con un punteggio di 83-72. I giocatori di Pesaro hanno mostrato maggiore tenuta e precisione in attacco, mentre i singoli atleti di Quarrata hanno faticato a contenere gli avversari. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno rispettato le regole del gioco.

CONSORZIO LEONARDO 72 CONSULTINVEST 83 CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Costa 2, Tiberti 12, Angelucci 17, Scandiuzzi 2, Regoli 13; Novori 4, Mongelli, Mei, Blatancic 10, Lytvyn ne, Coltro 10, Prenga 2. All. Matteoni. CONSULTINVEST PESARO: Tognacci, Sgarzini 7, Graziani 11, Valentini 9, Delfino 18; Morandotti 23, Aglio 8, Pillastrini 6, Lomtazde 1, Del Prete ne, Terenzi ne. All. Ceccarelli. Arbitri: Nuara, Marcelli, Rosato. Parziali: 12-25, 35-45, 51-62. Ancora un passo falso per il Consorzio Leonardo Quarrata che viene sconfitto nello scontro salvezza dalla Consultinvest Loreto Pesaro al termine di una partita mai in discussione. Gli ospiti si impongono soprattutto grazie ad un primo quarto scintillante e ad un Morandotti in formato super nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Dany non sa più vincere. Pesaro va sul velluto Michele Taurino, Kekko Dany Cumpagne e frate Video Ufficiale 2024 Notizie correlate Carpi, troppe assenze. L’Ascoli va sul vellutoASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Nicoletti, Rizzo, Guiebre (36’st Pagliai); Damiani, Milanese (13’st Corradini); Silipo (21’st... Il Ravenna non sa più vincere. La beffa arriva in pieno recuperoTorres 2 Ravenna 2 TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Mastinu (37’ st Masala), Zambataro; Di Stefano;...