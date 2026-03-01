Carpi troppe assenze L’Ascoli va sul velluto

Nell'incontro tra Ascoli e Carpi, i padroni di casa hanno conquistato una vittoria netta con il punteggio di 3-0. L’Ascoli ha schierato un modulo 4-2-3-1, con Vitale tra i pali e diversi cambi nel corso della ripresa. Il Carpi ha evidenziato numerose assenze, che hanno influenzato l’andamento della partita. La gara si è conclusa con la squadra ospite incapace di reagire alle difficoltà.

ASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Nicoletti, Rizzo, Guiebre (36'st Pagliai); Damiani, Milanese (13'st Corradini); Silipo (21'st Galuppini), Rizzo Pinna, D'Uffizi (36'st Oviszach); Chakir (21'st Gori). A disp.: Barosi, Brzan, Menna, Ndoj, Bando, Palazzino, Corazza. All. Tomei CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini (1'st Lombardi), Panelli (36'st Benvenuto); Tcheuna (1'st Verza), Figoli (36'st Mahrani), Rosetti, Rigo; Pietra, Stanzani; Sall. A disp. Scacchetti, Pasin, Cecotti, Casarini, Gaddini, Giani. All. Cassani Arbitro: Mastrodomenico di Matera Reti: 3' Chakir, 16' Silipo, 24'st D'Uffizi Note: spettatori totali 9723, incasso totale di 60996,94 euro.