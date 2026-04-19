Il custode di Terra Santa | Ci si sente come impotenti

Un custode di Terra Santa ha dichiarato di sentirsi impotente di fronte a milioni di sfollati, sottolineando che l’obiettivo non è risolvere tutto, ma dedicarsi con attenzione anche a una sola famiglia o a una sola persona. La sua testimonianza arriva in un momento di grande crisi umanitaria, evidenziando la condizione di chi si impegna quotidianamente in un territorio segnato da conflitti e spostamenti forzati.

Firenze, 19 aprile 2026 – Di fronte a milioni di sfollati, la missione non è risolvere l’impossibile, ma “prendersi cura anche di una sola famiglia, di una sola persona”. La tragedia del Libano ferito dagli attacchi israeliani è stata ripercorsa da frate Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, durante l’evento fiorentino di ‘Francesco Live’, meeting nazionale di riflessione e dialogo tenuto a Palazzo Vecchio. https:www.lanazione.itfirenzecronacaoltre-il-limite-la-pace-firenze-accoglie-francesco-live-il-programma-i5ph0pyu Intervenendo in video collegamento al talk ’Medio Oriente: capire i conflitti e la necessità di una presenza disarmata’ condotto dalla direttrice di Qn, Agnese Pini, ha proseguito: “A Beirut ho visto centinaia di migliaia di persone che erano sfollate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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