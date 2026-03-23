Nelle parole del Custode di Terrasanta, appena rientrato dal Libano, la riflessione della comunità cattolica a Gerusalemme, che a Pasqua per ragioni di sicurezza vivrà restrizioni sui riti. “Ho trovato un Paese in grande difficoltà. Il numero degli sfollati ha superato il milione. Molti ancora vivono per strada, vivono in tende. La chiesa davvero si sta attivando con grande dedizione, anche ai nostri frati con grande coraggio, soprattutto al Sud. Abbiamo ospitato 150 persone che non hanno più una casa”. Padre Francesco Ielpo racconta così la sua breve visita a Beirut, dove la Custodia di Terra Santa, come le altre Chiese cristiane, tante organizzazioni umanitarie e le istituzioni cercano di far fronte all’emergenza umanitaria generata dal conflitto tra Israele ed Hezbollah. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, Custode Terra Santa: Paese in difficoltà con oltre 1 milione di sfollati

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