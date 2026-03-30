Nelle comunità francescane in Terra Santa si percepisce un senso di tristezza, ma la preghiera continua a essere presente tra i religiosi. La situazione, descritta come difficile, non ha portato alla sospensione delle funzioni religiose o delle attività quotidiane. I frati manifestano una determinazione a mantenere viva la loro presenza, nonostante le circostanze avverse.

C’è "tristezza" ma la preghiera "non si è fermata" nelle comunità francescane in Terra Santa che "non si sono arrese" nonostante il grave episodio avvenuto ieri mattina quando al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, fra Francesco Ielpo, è stato impedito dalla polizia israeliana di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove si stavano recando a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. La testimonianza, come riporta l’Ansa, arriva da alcuni dei religiosi con i quali si è messo in contatto fra Luca che fa parte dei francescani di Santa Maria degli Angeli. "Ho... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I frati in Terra Santa. Tristezza e preghiera: "Ma non ci arrendiamo"

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Dalla diocesi di Roma vicinanza e solidarità al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e a padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa. @custodiaTS x.com