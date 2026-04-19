il critico televisivo adatto a ogni situazione

Il critico televisivo, firma del «Corriere», si occupa anche di cinema, soprattutto quando si tratta di contenuti che coinvolgono il suo budget. La sua attività si svolge tra recensioni di programmi televisivi e analisi di film, senza preferenze di genere o piattaforme. La sua presenza nel panorama mediatico si concentra su articoli e commenti pubblicati su testate nazionali, offrendo un punto di vista professionale sui prodotti audiovisivi.

Cognome e nome: Grasso Aldo. Critico televisivo del Corriere della Sera, autore di Cara Televisione - Una storia d’amore e altri sentimenti (Raffaello Cortina Editore, 2026), un mix di passioni e di ripulse shakerato in 36 anni di onorata carriera. Proprio come uno di quei personaggetti (quorum ego, ai tempi in cui vivevo ingabbiato nel piccolo schermo da mane a sera) di cui scrive peste e corna, nel momento in cui si fanno piazzisti di sé stessi in video. Come ritrovare un critico gastronomico attovagliato in uno dei ristoranti che deve giudicare, ospite dello chef. Già in passato si era scagliato contro Maria Giuseppina e il suo manufatto tv.🔗 Leggi su Laverita.info

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