Bentley svela il concept X | un SUV iconico adatto a ogni terreno dove lusso e prestazioni si incontrano

Bentley ha presentato in anteprima mondiale il Bentayga X Concept durante il FAT Ice Race a Zell am See, in Austria, in un contesto che celebra l’ingegneria al limite del possibile. L’evento, ambientato tra ghiaccio, neve e montagne, è stato scelto non a caso: è un laboratorio naturale per testare le capacità di un veicolo che si spinge oltre i confini dell’asfalto. Il concept, basato sul Bentayga Speed, non è una semplice show car, ma un progetto strategico che esplora i confini del fuoristrada di lusso. Il marchio inglese vuole capire quanto possa evolversi il suo SUV iconico quando l’ambiente diventa ostile, senza mai rinunciare al comfort e al prestigio che lo contraddistinguono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

