galaxy s26 ultra horizon lock mantiene stabile il video in ogni situazione

La serie Galaxy S26 Ultra Horizon Lock si distingue per la capacità di mantenere stabile il video in ogni condizione, offrendo agli utenti un'esperienza più fluida durante le riprese. Con miglioramenti software orientati alla stabilizzazione, questi dispositivi promettono di garantire immagini nitide e prive di tremolii, anche in situazioni di movimento intenso o ambienti complessi.

Nel panorama recente degli smartphone Samsung, la serie galaxy s26 ultra introduce significativi avanzamenti software-oriented per la stabilizzazione video. In primo piano emergono le nuove capacità horizon lock applicate al dispositivo, capaci di offrire una stabilità paragonabile a un gimbal senza alcun accessorio esterno. L’insieme si completa grazie a un processore di segnale immagine di ultima generazione che abilita riprese in 4K, mantenendo l’inquadratura ferma anche in condizioni dinamiche. La funzione super steady video esisteva su modelli precedenti, offrendo una stabilizzazione software robusta. Con il horizon lock sul s26 ultra, Samsung afferma di poter conservare la stabilità anche durante rotazioni complete di 360 gradi, con output 4K garantito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

