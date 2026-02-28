Storia di un uomo e della sua ombra spettacolo al teatro Odeon di Latisana

Al teatro Odeon di Latisana va in scena “Storia di un uomo e della sua ombra”, uno spettacolo di livello nazionale ideato e interpretato da Leone Marco Bartolo, con la regia di Giuseppe Semeraro e Dario Cadei. Lo spettacolo si presenta come un film muto in bianco e nero, realizzato con due attori in carne e ossa e rivolto soprattutto ai più giovani.

Uno spettacolo teatrale di livello nazionale. Storia di un uomo e della sua ombra di e con Leone Marco Bartolo, Giuseppe Semeraro (regista) e Dario Cadei diventa un "cartone animato" in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa, che si rivolge ai più giovani.