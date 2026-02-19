Il regista Galassi torna in friuli al teatro Odeon di Latisana

Il regista Galassi torna in Friuli per dirigere uno spettacolo al teatro Odeon di Latisana. La serata, organizzata dal Teatro di Tato Russo e dal Campania Global Entertainment, si svolge alle 20:45. Sul palco, Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi portano in scena “Un letto per due”, scritto da Tato Russo. L’evento attira appassionati di teatro locale e curiosi, desiderosi di assistere a una commedia divertente e coinvolgente. La rappresentazione promette di sorprendere il pubblico presente nella sala.

Il Teatro di Tato Russo e il Campania Global Entertainment presentano a Latisana, al teatro Odeon, 20:45, lo spettacolo teatrale, dello stesso Tato Russo, Un letto per due interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi. La realizzazione scenografica è di Peppe Zardo, i costumi di Giusi Giustino, le musiche di Zeno Craig, le luci di Roger La Fontaine, con la partecipazione degli Incorporea Group, Paloma Dionisi e Tiziana Cardella. Le coreografie sono di Aurelio Gatti, le scene e la regia di Livio Galassi. Il regista Galassi, gioca praticamente in casa, essendo originario del territorio della bassa friulana.🔗 Leggi su Udinetoday.it Per la stagione di Piccoli palchi al Teatro Odeon di Latisana "Le rocambolesche avventure..."La stagione 20252026 di Piccoli Palchi al Teatro Odeon di Latisana propone Cuori senza frontiere, all'Odeon di Latisana il film per ricordare la tragedia delle foibeMercoledì sera all’Odeon di Latisana si è tenuta una proiezione speciale del film dedicato alla tragedia delle foibe. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Intervista alla regista, già firma del New Yorker: «Racconto il dolore di chi deve ricominciare da solo, quando tutti hanno distolto lo sguardo». Tra dramma e humour, leggerezza e profondità. Un’opera indipendente che ha stregato Hollywood: Natalie Portm facebook