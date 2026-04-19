Il cinema di oggi si presenta come un settore in continua evoluzione, con trasformazioni evidenti rispetto al passato. Secondo un esperto del settore, il cinema non attraversa una crisi, ma si mostra più vivo che mai, con nuove modalità di produzione e distribuzione. Le sfide del mercato, la concorrenza delle piattaforme digitali e le mutate abitudini degli spettatori hanno portato a un rinnovato modo di fare e fruire il cinema.

Il cinema, in questo XXI secolo, è cambiato in maniera evidente e nettissima. Non solo è cambiata la tipologia dei film che popolano le sale - o, oggi, anche le piattaforme di fruizione in streaming - ma anche il modo attraverso cui il pubblico si approccia alle opere dell’arte cinematografica e le dinamiche attraverso cui film e serie vengono prodotti e realizzati. Di questo, appunto, e di tanto altro, ha parlato il professore e critico cinematografico Roy Menarini, intervenuto lo scorso 10 aprile al Cinema Don Zucchini, grazie al Liceo Cevolani, all’interno del progetto Cinema Incluso, presentando il suo libro "Il film nel XXI secolo". "Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cinema raccontato da Menarini: "Non è in crisi, è più vivo che mai"

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