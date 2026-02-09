Il maschilismo è più vivo che mai | Veronica Pivetti porta ad Agrigento l’inferiorità mentale della donna

Veronica Pivetti arriva ad Agrigento con il suo spettacolo

Veronica Pivetti arriva ad Agrigento con "L’inferiorità mentale della donna", lo spettacolo di cui è protagonista in programma il 21 febbraio al Palacongressi nell’ambito della rassegna “Riflessi culturali” con la direzione artistica di Gaetano Aronica. La regia è di Giovanna Gra. Una proposta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Veronica Pivetti agrigento

Venerdì sera il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita Veronica Pivetti con il suo spettacolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Veronica Pivetti agrigento

Argomenti discussi: Se l’IA è ancora sporca di maschilismo: nasce la rete dell’Intelligenza Artificiale femminista; 2 cuori e 2 capanne: abitare il conflitto, imparare la relazione; Leo Gassmann in corsa verso Sanremo: Basta cattivi esempi, il macho ha stufato; Visione e coraggio. Le strade giuste.

Il maschilismo visto dal Pinter più feroceUno spettacolo aguzzo, disturbante, che mostra l’inettitudine violenta del maschile, spingendo fino al paradosso situazioni (e interpretazioni). Ritorno a casa, la feroce commedia, scritta dal Premio ... genova.repubblica.it

Vi aspettiamo questa sera . Veronica Pivetti L’inferiorità mentale della donna . Venerdì 6 Febbraio - ore 21.00 . Online su @liveticket_it i biglietti . . #nuovastagione #teatro #emozioni #stagioneteatrale #veronicapivetti facebook