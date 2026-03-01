Laboratori visite e tante iniziative Palazzo Besta più vivo che mai

Palazzo Besta a Teglio ospita numerose iniziative, tra laboratori, visite guidate e incontri pubblici. Le attività si svolgono nel suggestivo edificio storico, coinvolgendo cittadini e visitatori. La programmazione prevede vari eventi che rendono il palazzo un punto di riferimento culturale e sociale della zona. La partecipazione è aperta a tutti e le date sono già state annunciate.

Palazzo Besta vivo più che mai: sono tante le iniziative organizzate nel bellissimo palazzo di Teglio, che sarà sede di visite, incontri e appuntamenti. Si inizia già nella giornata odierna che, come ogni prima domenica del mese in tutti i musei statali, prevede ingresso gratuito per grandi e piccini. È una buona occasione per effettuare una visita a Palazzo Besta dove si potrà assistere alla nascita di un’opera d’arte. Luca Conca sarà infatti in museo a dipingere le grandi tele che andranno a completare l’installazione site specific in giardino. Non è necessaria la prenotazione. Per l’8 marzo l’invito è di approfittare dell’ingresso gratuito per le donne per conoscere le figure femminili che hanno segnato la storia del Palazzo: Ippolita Alberti, Agnese Quadrio, Anna Travers, Alba Besta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

