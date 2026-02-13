Per il Sì votano massoni imputati e indagati | Gratteri nell’occhio del ciclone per le frasi sul Referendum

Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, ha suscitato polemiche con le sue affermazioni sul referendum della giustizia del 22-23 marzo, accusando apertamente che “per il Sì votano massoni, imputati e indagati”. La sua dichiarazione, fatta durante un intervento pubblico, ha provocato reazioni immediate tra i politici e gli avvocati, che lo hanno accusato di aver alimentato teorie complottiste e di aver superato il ruolo di pubblico ufficiale. A differenza di altre occasioni, questa volta Gratteri ha puntato il dito contro una presunta complicità tra certi gruppi di potere e i

Le parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, sul referendum della giustizia del 22-23 marzo hanno scatenato un terremoto politico. Ora il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha annunciato l’apertura di una pratica per valutare possibili profili disciplinari contro di lui. Il consigliere laico Enrico Aimi ha fatto sapere che verrà proposta l’apertura di un procedimento per verificare se le affermazioni del magistrato violino il requisito dell’equilibrio, fondamentale per chi esercita funzioni giudiziarie. Secondo Aimi, classificare moralmente i cittadini in base al voto è “di gravità istituzionale rilevante” e contrasta con i principi di imparzialità che ogni magistrato deve rispettare. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Per il Sì votano massoni, imputati e indagati”: Gratteri nell’occhio del ciclone per le frasi sul Referendum Referendum, bufera su Gratteri. «Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati». Nordio: «Serve il test psico-attitudinale?» Il procuratore Nicola Gratteri ha scatenato una bufera politica con le sue dichiarazioni sul referendum, accusando i sostenitori del sì di essere “massoni deviati, imputati e indagati”, parole che hanno suscitato dure reazioni da parte del centrodestra. Referendum Giustizia, Gratteri: “Votano sì imputati e indagati”. Nordio Il referendum sulla giustizia sta accendendo il dibattito tra politici e cittadini. Contenuti correlati Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; VOTA SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su GratteriNordio attacca: parole sconcertanti. Il Csm apre una pratica. La replica: non mi zittisco. Bachelet: commento offensivo ... repubblica.it Gratteri incendia il referendum: «Per il sì votano indagati e centri di potere»La campagna referendaria si intensifica dopo le affermazioni del procuratore di Napoli su influenze sul voto per la riforma. cronachedellacampania.it Gratteri: "Al referendum indagati e massoneria deviata votano sì". Il centrodestra insorge x.com Gratteri, parlando di Calabria, ha detto un'ovvietà: massoni, corrotti, centri di potere, ndrangheta, mafiosi e pregiudicati, voteranno sì. C'è qualcuno che può dire il contrario Non ha detto che tutti quelli che votano sì appartengono alle categorie sopra elencate. - facebook.com facebook