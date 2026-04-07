L' improvvisazione teatrale fa Onda | a Torino arriva la prima edizione di OLA! Fest

A Torino si tiene per la prima volta l’OLA! Fest, un festival dedicato all’improvvisazione teatrale. Le principali realtà locali del settore si sono riunite per organizzare questa iniziativa che coinvolge il pubblico e promuove la scoperta di questa forma di spettacolo. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede spettacoli, workshop e incontri con artisti del settore.

Per la prima volta, le principali realtà dell'improvvisazione torinese si uniscono per dare vita a un evento corale dedicato alla collettività e alla scoperta. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 debutta in città OLA! Torino Improv Fest, un festival nato dal territorio che vedrà la partecipazione delle più note compagnie locali: Quinta Tinta, Teatro Sequenza, Reboot Teatro, Anomalia Teatro e Collettivo Beluga. Il cuore del festival sarà rappresentato da una maratona di performance che animeranno le serate torinesi dalle ore 20:00 alle 23:00. Il programma di sabato 18 aprile prevede gli spettacoli "Foto ricordo", "Il coltello dalla parte del panico" e "Harold". 🔗 Leggi su Torinotoday.it Cambiscena Theatresports™ 2026: la prima data della rassegna invernale di improvvisazione teatraleSabato 24 gennaio 2026, al Teatrò - Teatro Polivalente di Abano Terme, va in scena la prima data della rassegna invernale CambiScena Theatresports™... Mai visto prima: uno spettacolo di improvvisazione teatraleIl prossimo 7 febbraio si terrà, al piccolo teatro Guascone di Pescara, uno show molto particolare. Si parla di: Anche meno, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale di Max Angioni. Workshow Cambiscena 2026: gli spettacoli dei workshop di improvvisazione teatraleDue workshop, uguale: due spettacoli di restituzione al pubblico, per mostrare il lavoro svolto nelle 10 ore di studio su una particolare declinazione del teatro di improvvisazione. Domenica 12 aprile ... padovaoggi.it L’improvvisazione teatrale si fa... in quattro ImproHappening sul palco del RebeccaUn poker per l’improvvisazione teatrale che regala a Perugia due serate e quattro spettacoli di ImproHappening, ovvero la festa dell’improvvisazione teatrale: questa sera e domani il palco del ... lanazione.it