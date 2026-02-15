Termoli sconfitta al 90° | il Giulianova vince il derby nel vento e gela il Cannarsa Una beffa per la squadra di casa

Il Giulianova ha vinto il derby di Termoli all’ultimo minuto, segnando al 90’ e lasciando i tifosi locali delusi. La squadra ospite ha sfruttato una punizione in pieno recupero per portare a casa i tre punti, mentre il Cannarsa ha tentato di reagire senza successo. La partita si è conclusa con il sorriso degli avversari e un’eco di silenzio tra i sostenitori della squadra di casa.

Beffa al Cannarsa: il Giulianova gela il Termoli con un gol al 90'. Termoli è piombata nell'amarezza di una sconfitta che brucia. Il derby cromatico contro il Giulianova, giocato questo pomeriggio allo stadio Cannarsa, si è concluso con un inaspettato 1-0 per gli ospiti, deciso da una rete di Misurata al minuto 85'. Un episodio che ha condizionato un match combattuto, segnato da un vento forte e da occasioni mancate. Un primo tempo tattico e senza guizzi. Il Termoli Calcio 1920 e il Giulianova Calcio si sono affrontati oggi, 15 febbraio 2026, in un match valido per il campionato di calcio. Le due squadre, entrambe tradizionalmente giallorosse, hanno scelto di scendere in campo con divise differenti per evitare confusioni: il Termoli in completo nero con dettagli giallorossi, il Giulianova con la sua classica maglia a strisce verticali.