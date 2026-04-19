Il Cerignola fermato dall' Altamura | l' ex Nicolao risponde a Vitale

Nel match giocato al ‘Monterisi’, Audace Cerignola e Team Altamura si sono divise la posta in palio con un pareggio. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, influendo sulla classifica delle due squadre. Per i padroni di casa, una vittoria avrebbe significato il sorpasso sul Casarano e l’aggancio al Monopoli al settimo posto. La gara ha visto anche la risposta di Nicolao a Vitale, senza comunque cambiare gli equilibri in classifica.

Pari e patta al ‘Monterisi’ dove Audace Cerignola e Team Altamura si divino la posta in palio. Un pareggio che penalizza più i padroni di casa, che con una vittoria avrebbero scavalcato il Casarano e raggiunto il Monopoli al settimo posto, e che tiene in vita le speranze playoff dei baresi, che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Altamura e Cerignola ok, Casarano pari, Foggia e Monopoli ko Calcio serie C girone C Como-Lecce, Az Picerno-Team Altamura, Cavese-Audace Cerignola, Foggia-Casarano CalcioIl Lecce che condivide con Cremonese e Fiorentina il pericolosissimo terzultimo posto in classifica nel campionato di calcio di serie A va oggi in... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il Cerignola fermato dall'Altamura: l'ex Nicolao risponde a Vitale - FoggiaToday; L’Audace Cerignola non và oltre l’uno a uno al Monterisi contro l’Altamura. Vitale apre la gara, Rosafio la riprende; Casertana a valanga sul Cerignola: falchetti terzi in classifica; Assalti ai portavalori, 16 arresti. Contestato il metodo mafioso alla banda pugliese. Il Cerignola fermato dall'Altamura: l'ex Nicolao risponde a VitaleAl 'Monterisi' l'ultima gara interna della regular season degli ofantini si chiude con un pari. Padroni di casa avanti al 36' del primo tempo. In avvio di ripresa la rete del terzino ... foggiatoday.it L’uomo è stato fermato mentre transitava a bordo di uno scooter tra le vie del borgo antico. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto diversi involucri contenenti stupefacente. Ulteriori quantitativi della stessa sostanza sono stati scoperti nascosti all’interno - facebook.com facebook