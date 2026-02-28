Oggi nel calcio italiano si giocano diverse partite tra cui Como-Lecce, Az Picerno-Team Altamura, Cavese-Audace Cerignola e Foggia-Casarano Calcio. Il Lecce, che condivide il terzultimo posto in classifica nel campionato di serie A con Cremonese e Fiorentina, affronta in trasferta il Como con inizio alle ore 15. Le altre gare si svolgono negli stadi rispettivi delle squadre coinvolte.

Il Lecce che condivide con Cremonese e Fiorentina il pericolosissimo terzultimo posto in classifica nel campionato di calcio di serie A va oggi in trasferta a Como (inizio ore 15). Una delle partite più difficili in assoluto. Serie c girone C: si giocano oggi fra le altre partite Cavese-Audace Cerignola con inizio alle 14,30 mentre Az Picerno-Team Altamura e Foggia-Casarano sono in programma alle 17,30. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Como-Lecce, Az Picerno-Team Altamura, Cavese-Audace Cerignola, Foggia-Casarano Calcio

