Centrodestra compatto | si litiga in Regionale in Comune e probabilmente anche a casa

Il centrodestra ad Avellino mantiene un tavolo di coordinamento da mesi, che viene regolarmente curato e aggiornato. Tuttavia, all’interno delle varie forze politiche ci sono tensioni e divergenze che si manifestano anche a livello locale e nelle relazioni quotidiane. Le discussioni tra i rappresentanti di partito sono frequenti e si riflettono nelle dinamiche interne e nelle conversazioni familiari.

Le commissioni saltano, i simboli dividono, Martusciello minaccia. Ma Fruncillo è "convinta che ci siamo". Dove, non è dato sapere Ad Avellino hanno un tavolo di centrodestra. Ce l'hanno da mesi. Lo custodiscono gelosamente, lo spolverano, lo rimandano. L'unica cosa che non hanno ancora fatto è sedersi attorno e decidere qualcosa. Ma il tavolo, quello c'è. E in politica, avere il tavolo è già metà del lavoro. Rotondi — veterano di coalizioni più tortuose di una mulattiera irpina — ha proposto la soluzione della settimana scorsa: tutti facciano un passo indietro. Risposta di Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia: assolutamente no, e anzi, se non fate quello che dico rompo tutto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Primo consiglio regionale, comincia l'era Decaro: Matarrelli presidente, per lui anche 6 voti del centrodestraAl via la seduta del primo Consiglio regionale in Puglia: Toni Matarrelli eletto presidente. Avellino, centrodestra compatto alle provinciali con “Hirpinia libera”È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Hirpinia libera” in vista delle...