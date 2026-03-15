Centrodestra compatto | si litiga in Regionale in Comune e probabilmente anche a casa

Da avellinotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra ad Avellino mantiene un tavolo di coordinamento da mesi, che viene regolarmente curato e aggiornato. Tuttavia, all’interno delle varie forze politiche ci sono tensioni e divergenze che si manifestano anche a livello locale e nelle relazioni quotidiane. Le discussioni tra i rappresentanti di partito sono frequenti e si riflettono nelle dinamiche interne e nelle conversazioni familiari.

Le commissioni saltano, i simboli dividono, Martusciello minaccia. Ma Fruncillo è "convinta che ci siamo". Dove, non è dato sapere Ad Avellino hanno un tavolo di centrodestra. Ce l'hanno da mesi. Lo custodiscono gelosamente, lo spolverano, lo rimandano. L'unica cosa che non hanno ancora fatto è sedersi attorno e decidere qualcosa. Ma il tavolo, quello c'è. E in politica, avere il tavolo è già metà del lavoro. Rotondi — veterano di coalizioni più tortuose di una mulattiera irpina — ha proposto la soluzione della settimana scorsa: tutti facciano un passo indietro. Risposta di Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia: assolutamente no, e anzi, se non fate quello che dico rompo tutto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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