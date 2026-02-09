La fine di una relazione non arriva senza dolore, anche quando sappiamo che è la scelta giusta. Lasciarsi fa male, ci toglie energia e ci mette alla prova. Eppure, anche se la libertà di voltare pagina porta sollievo e nuovi sorrisi, i sentimenti di vuoto e tristezza rimangono a lungo. La sofferenza non sparisce all’istante, e il percorso di guarigione richiede tempo.

La fine di una storia non è un evento indolore. Anche se quella relazione ci ha fatto soffrire, togliendoci le forze e l’equilibrio, e anche se uscirne è equivalso a una liberazione che ci farà tornare a respirare e sorridere, questo non significa che lo smarimento e lo sconforto scompaiano immediatamente. Se da un lato ci sentiamo leggere e orgogliose di noi stesse, dall’altra proviamo una sensazione di vuoto che ci spiazza. È un dispiacere inaspettato: sappiamo razionalmente di aver fatto la cosa giusta, ma il corpo, il cuore, le abitudini quotidiane fanno fatica ad allinearsi. Cambiamento totale (e benefico). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché fa così male lasciarsi (anche quando è la scelta giusta)

Approfondimenti su Fine Storia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fine Storia

Argomenti discussi: Il green fa male. Ecco perché (di A. Boralevi); Serena Rossi racconta Napoli tra musica e cinema: 'È come una mamma'; Il silenzio del partner fa male: ecco perché è una forma di dolore fisico e come gestirlo; La coca light è la sigaretta da frigo dei Millennial. Parola del Guardian.

Perché fa così male lasciarsi (anche quando è la scelta giusta)Sei stata tu a chiudere una relazione che ti faceva soffrire e invece di stare meglio ti senti smarrita. Ecco come affrontare un cambiamento che ti salva ... dilei.it

Roma, perché la sconfitta contro l'Atalanta fa così maleSette. Tante, troppe. Perché perdere sette volte su diciotto non aiuta assolutamente a guardare al futuro con ottimismo. La Roma continua a non pareggiare: o vince oppure perde, e ultimamente le è ... corrieredellosport.it

Madre santa su Costa a spiegare il caso Epstein avevamo basse aspettative ma direi così poco e male va oltre persino la malafede È un bias da forma di pensiero che non si vuole adeguare alla realtà x.com

Qualcuno su Twitter aveva scritto che recitava così male da poter interpretare solo il mostro di Frankenstein. Sette anni dopo, Jacob Elordi viene scelto da Guillermo del Toro per farlo davvero. Oggi è candidato all’Oscar. A volte la rivincita è il miglior finale pos facebook