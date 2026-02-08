Olimpiadi Milano-Cortina | Meloni accusa i manifestanti scontro aperto sulla sicurezza e l’immagine dell’Italia

La tensione tra il governo e i manifestanti cresce. Giorgia Meloni non fa sconti: accusa i contestatori di mettere a rischio l’immagine dell’Italia e di essere nemici del Paese. La polemica si infiamma mentre si avvicinano i Giochi invernali, e sui social si moltiplicano le voci di chi chiede rispetto e maggiore sicurezza.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso un giudizio severo nei confronti dei manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, definendoli “nemici dell’Italia e degli italiani”. La dichiarazione, rilasciata attraverso i social media, giunge a seguito degli scontri avvenuti nella serata di ieri a Milano, e si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione attorno all’evento sportivo e alle proteste che lo accompagnano. La presa di posizione della premier, riportata dal *Fatto Nisseno*, assume un significato particolare alla luce delle difficoltà logistiche e delle criticità emerse nelle ore precedenti, come il danneggiamento dei cavi della ferrovia che ha ostacolato la circolazione dei treni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Meloni presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura; Milano Cortina, Mattarella e Meloni accolgono i leader internazionali a Palazzo Reale; Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici.

