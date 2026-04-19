Il caregiver di un figlio con disabilità ha diritto a soluzioni stabili non solo temporanee Ecco cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che un caregiver di un bambino con disabilità ha diritto a soluzioni di assistenza durature piuttosto che a interventi temporanei. Secondo la sentenza, un datore di lavoro non può limitare il supporto a misure provvisorie se le necessità di cura sono costanti e prolungate nel tempo. La decisione riguarda quindi il riconoscimento di diritti lavorativi più solidi per chi si prende cura di un figlio con disabilità.