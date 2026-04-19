Il caregiver di un figlio con disabilità ha diritto a soluzioni stabili non solo temporanee Ecco cosa ha deciso la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un caregiver di un bambino con disabilità ha diritto a soluzioni di assistenza durature piuttosto che a interventi temporanei. Secondo la sentenza, un datore di lavoro non può limitare il supporto a misure provvisorie se le necessità di cura sono costanti e prolungate nel tempo. La decisione riguarda quindi il riconoscimento di diritti lavorativi più solidi per chi si prende cura di un figlio con disabilità.
Un datore di lavoro non può limitarsi a concedere "accomodamenti temporanei" a un dipendente che assiste un figlio gravemente disabile, se le esigenze di cura sono stabili e continuative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il conduttore non è in fin di vita come dichiarato da Fabrizio Corna: ecco cosa ha detto e perché ha deciso di sbarcare su Instagram
Leggi anche: Quando un genitore parla male dell’altro al figlio: la Corte di Cassazione ha condannato una mamma a risarcire all’ex marito 50 mila euro
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Cassazione: diritti del caregiver nel rapporto di lavoro; Caregiver equiparati ai disabili, scattano le tutele anti-discriminazione; Le tutele per i caregiver sul posto di lavoro; Lavoro e diritti: caregiver equiparati a lavoratori disabili nelle tutele anti discriminazione.
Lavoro e diritti: caregiver equiparati a lavoratori disabili nelle tutele anti discriminazioneLa Cassazione ribadisce che il datore deve adottare accomodamenti ragionevoli che siano stabili, salvo costi sproporzionati, anche per il caregiver che assiste la persona con disabilità ... disabili.com
Sentenza della Corte di Giustizia UE estende le tutele dei caregiver sul lavoroCon la sentenza C-38/24, la Corte di Giustizia UE stabilisce che i caregiver familiari hanno diritto ad accomodamenti ragionevoli, estendendo la tutela prevista dalla normativa in favore delle persone ... disabili.com
Al centro dell’evento la figura del magistrato della Corte di Cassazione ucciso nel 1991 in un agguato mafioso, simbolo di rigore, coerenza e servizio allo Stato facebook
Corte di Cassazione, sentenza n. 9104/2026: integra una discriminazione indiretta la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli per il lavoratore che assiste un familiare disabile. L'avvocato giuslavorista @GiamFalasca per @sole24ore ln.run/s x.com