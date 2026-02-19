La Corte di Cassazione ha stabilito che una madre deve risarcire 50 mila euro all’ex marito dopo aver parlato male di lui davanti ai figli. La causa nasce da un comportamento che ha danneggiato l’immagine dell’uomo e ha creato tensioni familiari. L’avvocata Valeria De Vellis spiega come i genitori non possano usare i figli come strumenti di vendetta o parlare negativamente dell’altro coniuge. La decisione evidenzia l’importanza di rispettare i diritti dei figli e mantenere un comportamento corretto in presenza loro.

Gentile Avvocata, sono il papà separato di un bambino di 7 anni, Leonardo. Ho in corso una causa di separazione da mia moglie, che è molto conflittuale. In particolare, lei parla male di me a mio figlio quotidianamente, per esempio inventandosi che io avrei abbandonato la famiglia per un’altra donna, oppure dicendo al bambino che non gli voglio bene e che voglio solo «comprarlo» facendogli dei regali. Mia moglie è arrivata a screditarmi anche sul piano professionale, dicendo a Leonardo che io sarei un pessimo avvocato. Sono molto preoccupato, perché questa continua distruzione della mia immagine paterna agli occhi di mio figlio rischia di compromettere il rapporto tra me e lui e, soprattutto, fa male a Leonardo, che infatti già manifesta i primi segni di disagio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando un genitore parla male dell’altro al figlio: la Corte di Cassazione ha condannato una mamma a risarcire all’ex marito 50 mila euro

Cade per una buca, si frattura l’anca: Comune di Palermo condannato a risarcire oltre 50 mila euroIl Comune di Palermo è stato condannato a risarcire oltre 50 mila euro a una donna caduta in via Emilia a causa di una strada dissestata priva di segnalazioni.

Parlava male del padre al figlio, madre condannata a risarcire l’ex marito. La decisione del giudice di Venezia sulla coppia separataUna decisione del giudice di Venezia riguarda una coppia separata, in cui una donna è stata condannata a risarcire l’ex marito fino a 50.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.