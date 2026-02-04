Il conduttore non è in fin di vita come dichiarato da Fabrizio Corna | ecco cosa ha detto e perché ha deciso di sbarcare su Instagram

Claudio Lippi torna sui social dopo le voci sulla sua salute. A vent’anni dalla sua ultima apparizione pubblica, il conduttore ha deciso di aprire un account Instagram per smentire le notizie che lo davano in fin di vita. Lippi ha spiegato di essere in buona forma e di aver scelto di parlare direttamente ai fan.

C laudio Lippi è tornato. A vent’anni dalla sua ultima apparizione pubblica, il conduttore e noto volto Tv ha aperto un account Instagram per rispondere alle voci che lo volevano gravemente malato. «È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo», aveva detto di lui Fabrizio Corona in Falsissimo, suscitando la pronta reazione di Lippi. “Io sono notizia”: la parabola di Fabrizio Corona diventa una serie Netflix X Leggi anche › Fabrizio Corona “Io sono notizia”: su Netflix l’autofiction come ragione di vita Claudio Lippi su Instagram: «Sono vivo». «Sono vivo, non sono in terapia intensiva», ha dichiarato Lippi in un breve video realizzato da casa in cui anticipa il motivo per cui ha deciso di aprire un profilo social, incalzato anche dalla figlia Federica: «Ho una lunga storia da raccontarvi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

