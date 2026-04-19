Un cappello appartenuto a un ufficiale di alta caratura viene ora esposto nel Museo Nazionale Storico degli Alpini di Trento. Il pezzo, riconosciuto come simbolo di leadership e dedizione militare, è stato donato e inserito tra gli oggetti storici della collezione. La presenza di questo cimelio contribuisce ad arricchire il patrimonio espositivo dedicato alla storia e alle tradizioni delle truppe alpine.

Un simbolo di leadership e dedizione militare entra ufficialmente nel patrimonio storico del Museo Nazionale Storico degli Alpini di Trento. Il cappello alpino appartenuto al generale Claudio Graziano è stato consegnato alla struttura museale grazie a un’iniziativa promossa dagli ex allievi ufficiali di complemento della Scuola Militare Alpina di Aosta, appartenenti ai corsi 111, 113, 115 e 117. L’atto solenne, che celebra il legame tra un comandante e i suoi studenti, si è svolto con la partecipazione di alti vertici militari e della delegazione dei colleghi che hanno voluto rendere omaggio alla figura del generale. Il valore di un simbolo tra memoria condivisa e identità professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il cappello di Graziano entra nel Museo degli Alpini: un dono d’onore

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