Il museo didattico della Pietra di Padula entra nel circuito Campania Artecard

A partire da marzo, il museo didattico della Pietra di Padula sarà incluso nel circuito Campania Artecard. Il museo presenta la storia, le tecniche e gli strumenti utilizzati nella lavorazione della pietra di Padula, permettendo ai visitatori di scoprire antichi arnesi e metodi che hanno plasmato blocchi e identità nel corso dei secoli. La novità riguarda i possessori della tessera regionale.

La storia, la cultura e i segreti della lavorazione della pietra di Padula, insieme agli antichi arnesi che nei secoli hanno modellato blocchi e identità, da marzo saranno a disposizione dei possessori della Campania Artecard. Il Museo Didattico della Pietra di Padula, in provincia di Salerno, entra infatti nel circuito promosso da Regione Campania e Scabec, che consente l'accesso a oltre 80 siti culturali regionali. Musa-Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard. Visitabile gratuitamente con il pass Regione Campania-ScabecCostruita nel 1738, la Reggia di Portici sorge tra il Vesuvio e il mare, in uno dei paesaggi più rappresentativi della costa campana.