Un gruppo di ultras ha donato un monitor all’avanguardia all’ospedale in memoria di Alessandro. L’iniziativa nasce da una curva di calcio, dimostrando come il mondo ultras possa esprimere solidarietà attraverso gesti concreti. La donazione rappresenta un gesto di attenzione verso la comunità e sottolinea la capacità di questa realtà di andare oltre le stereotipie.

Un’idea che sembrava un’utopia e che invece sta per diventare un’incredibile realtà. Uno splendido gesto di solidarietà nato da una curva di calcio che fa capire quanto il mondo ultras abbia un cuore grande che va oltre ogni facile etichetta o luogo comune. L’associazione culturale “Io Valgo-Alessandro Presente” ha allestito la ‘Prima Lotteria del Sorriso’ i cui proventi saranno interamente dedicati alla donazione al Noa di un monitor multiparametrico con accessori, necessario per le diagnosi non invasive a neonati e bambini ma anche adulti. La lotteria benefica, fatti con tutti i crismi di legge, ha riscosso un grande successo mandando... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “sorriso” degli ultras . Monitor all’avanguardia in dono all’ospedale nel ricordo di Alessandro

Leggi anche: Un dono per un sorriso. Befana del Carabiniere. Una grande festa all’ospedale Versilia

Firenze, il dono in musica degli operatori del centro Alzheimer: “Balliamo per regalare leggerezza e un sorriso”Firenze, 2 gennaio 2026 - Un augurio di buon anno che passa attraverso la danza e il sorriso: è quello che arriva dal centro diurno Alzheimer Stella...