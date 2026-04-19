il campione dimenticato

Nella storia sportiva di Viareggio, un solo atleta ha portato a casa una medaglia d’oro alle Olimpiadi. La sua impresa rimane l’unico risultato di rilievo di questa città in ambito olimpico. La vittoria è avvenuta in un’edizione dei Giochi Estivi, contribuendo a scrivere una pagina importante nel racconto locale dello sport. La medaglia d’oro rappresenta un traguardo raro e prezioso per questa comunità.

Nella sua storia, Viareggio ha avuto solo un atleta che ha conquistato una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dimenticata. Sì, proprio finita nell’oblio: quanti sanno di chi si tratti, salvo poche eccezioni? Se per la generazione Z ci può anche stare (ma il piacere della scoperta non dovrebbe essere stemperato dallo strapotere dei social & affini), non è un bel vedere per chi ha i capelli d’argento. Succede in questa città che per certi argomenti ha la memoria corta: eppure il pesce – con il suo benefico contenuto di fosforo – non manca sulla tavola dei viareggini. Dopo queste bacchettate virtuali, eccoci a Carlo Biagi, classe 1914, calciatore,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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