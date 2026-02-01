L’omaggio a Vannicola Il violinista dimenticato

A Montegiorgio, si torna a parlare di Vannicola, il violinista dimenticato. Per anni è stato quasi invisibile, ignorato anche in Italia. Ora qualcuno ha deciso di ricordarlo, di rendergli omaggio e di far emergere la sua figura che troppo a lungo è rimasta nell’ombra.

C’è un personaggio che a Montegiorgio è rimasto troppo nell’ombra subendo anche in Italia una sorta di ostracismo e damnatio memoriae. Giusto un convegno venne proposto anni fa all’Università di Macerata. Un personaggio che andrebbe invece recuperato e rilanciato per la sua carica intellettuale e voglia di costruire. E, soprattutto, per la sua domanda di senso della vita. È Giuseppe Vannicola (Montegiorgio, 18 novembre 1876 – Capri, 10 agosto 1915) scrittore, editore, poeta, giornalista e, in modo speciale, violinista. Animo ricco di passioni accese. Uomo inquieto, soprattutto. Dove l’inquietudine è molla, è fuoco, è azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

