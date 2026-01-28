Erminio Macario il Re della rivista dimenticato

Erminio Macario, una figura importante della rivista italiana, viene ricordato oggi per il suo ruolo di protagonista e spalla di Totò al cinema. La sua carriera, fatta di spettacoli e film, ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo, anche se oggi il suo nome è meno noto. Ripercorriamo la sua vita e i momenti più significativi della sua attività, per capire chi era e cosa ha rappresentato nel panorama culturale italiano.

Ripercorriamo la storia di Erminio Macario, Re della Rivista, distintosi anche come spalla di Totò al Cinema. Erminio Macario, noto anche semplicemente come Macario, è stato un grande attore e comico italiano, attivo in tutti gli ambiti: teatro, cinema e televisione. Ingiustamente sottovalutato e un po' dimenticato, anche dalla sua stessa città di nascita, Torino, viene largamente considerato dai critici come l'inventore del cinema comico italiano. Eppure, ha contribuito a sdoganare l'accento piemontese, visto che lo utilizzava per i suoi personaggi e le sue macchiette. Ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali di genere diverso: varietà, riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa.

