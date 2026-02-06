Avellino celebra il tennis mondiale | la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup in città

Avellino si anima con il tennis internazionale. Questa settimana, la città ospita la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale. I trofei sono in esposizione al Country Sport di Picarelli, dove resteranno fino a domenica 8. Molti appassionati si sono riuniti per ammirarli da vicino e vivere un momento di grande entusiasmo sportivo.

Sanita': Policlinico Gemelli di Roma ospita trofei tennis Davis cup e Billie Jean King cup Il Policlinico Gemelli di Roma ospiterà, dal 7 al 9 gennaio 2026, i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli Dal 7 al 9 gennaio, presso l'ingresso del Gemelli a Roma, saranno esposti i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

