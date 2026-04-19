Il calcolo di Trump dietro l’attacco al Papa | un messaggio interno pensando alle elezioni di midterm

Un nuovo episodio ha riacceso le tensioni tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il Papa, con quest’ultimo che aveva espresso critiche pubbliche. Dopo le dichiarazioni di Trump rivolte a un alto rappresentante cattolico e le risposte del vicepresidente, si è sviluppata una discussione sui messaggi nascosti dietro le dichiarazioni. La vicenda si inserisce nel clima politico in vista delle elezioni di metà mandato, con alcune analisi che collegano le mosse alle strategie elettorali.

Donald Trump ha rotto con il Papa: questo possono aver pensato tutti coloro che hanno assistito alla reprimenda che il presidente Usa ha dedicato a Leone e alle successive prese di posizione del vicepresidente, il cattolicissimo J.D. Vance. La guerra in Iran sta evidenziando come il tycoon sia stato sempre più influenzato negli ultimi mesi dall’ area evangelica del suo entourage, conservatrice sicuramente, ma anche profondamente convinta del ruolo escatologico ricoperto dagli Usa nella storia. Le spinte evangeliche alla Casa Bianca. Si tratta di una sorta di millenarismo che si esprime, ad esempio, con l’imposizione delle mani al presidente...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il calcolo di Trump dietro l’attacco al Papa: un messaggio interno pensando alle elezioni di midterm Notizie correlate L’attacco di Trump al Papa è una mossa calcolata. Ecco il progetto che gli sta dietroEsiste una tendenza, tanto diffusa quanto pericolosa, a liquidare le iniziative di Donald Trump come semplici follie estemporanee. Leggi anche: Leone XIV nel mirino di Trump: cosa c’è dietro l’attacco al primo papa statunitense Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’idea geniale di Trump: chiudere Hormuz per riaprirlo; D'Attorre: Meloni complice di Trump nella resa dell’Europa: la premier appiattita ai capricci Usa; Iran, tregua fragile e negoziati in bilico; Comments - Sánchez se lo può permettere - Appunti. La dismisura di Trump contro il PapaEra inevitabile. La dismisura di Trump doveva prima o poi scontrarsi contro una misura. Anche se l’elenco dei suoi nemici e dei suoi critici (che per lui sono la stessa cosa) è ormai lunghissimo, il s ... repubblica.it DiMartedì analizza Trump contro il Papa e il crollo politico di OrbánTrump sfida il Vaticano, Orbán cade, Meloni sotto pressione Chi: Donald Trump, Papa Leone XIV, Viktor Orbán, Péter Magyar, Giorgia Meloni. Cosa: crisi ... assodigitale.it Una campagna politica pro-Trump ha invaso i social: i supporter del presidente, però, sono tutti avatar creati con l'Ai. Ma il pubblico non se ne accorge facebook MEDIO ORIENTE | "Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo afferma il presidente americano Donald Trump. #ANSA x.com