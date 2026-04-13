L’attacco di Trump al Papa è una mossa calcolata Ecco il progetto che gli sta dietro

Recentemente, Donald Trump ha rivolto critiche al Papa in modo pubblicamente visibile. Questa mossa ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori, che la interpretano come parte di una strategia più ampia. L'attenzione si concentra sulla possibile presenza di un progetto dietro queste dichiarazioni, che sembrano andare oltre il semplice episodio isolato. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di comunicazione e di tattiche politiche.

Esiste una tendenza, tanto diffusa quanto pericolosa, a liquidare le iniziative di Donald Trump come semplici follie estemporanee. Questa narrazione rischia di essere il più grande successo dei suoi strateghi. Lungi dall’essere caos casuale, l’agire istrionico del tycoon risponde a un disegno preciso: occultare l’adesione ad un progetto di controrivoluzione mondiale, avviato da un asse di potenze autoritarie, intenzionate a scardinare definitivamente l’ordine costituzionale liberal-democratico e il diritto internazionale. Questo progetto obbedisce innanzitutto ai canoni della guerra ibrida, dove la propaganda non serve a convincere, ma a destabilizzare e paralizzare la volontà politica degli avversari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’attacco di Trump al Papa è una mossa calcolata. Ecco il progetto che gli sta dietro “E’ un debole”. Cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump a Papa Leone“La guerra può essere necessaria, ma usare Dio per giustificarla è sbagliato e dannoso”. Attacco Trump, Papa Leone non si tiene e gli risponde così: “Ecco cosa penso di lui”Uno scontro senza precedenti scuote i rapporti tra Casa Bianca e Vaticano, con toni che non si erano mai registrati nella storia recente. DUB Si penjaga & CEO nikah gegabah! Suami ternyata mantan ages rahasia yang balas dendam!