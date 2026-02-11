Festa patronale a Nardò | tutto pronto per la celebrazione di san Gregorio Armeno

Questa sera Nardò si prepara a celebrare san Gregorio Armeno. La comunità si raduna in strada, tra processioni e momenti di preghiera, per onorare il proprio protettore. La festa, che si ripete ogni anno, coinvolge cittadini di tutte le età che si riuniscono per vivere un momento di fede e tradizione.

NARDO' - Tutto pronto per la celebrazione del santo patrono a Nardò, dove la comunità locale e cittadina, tra fede e devozione, festeggia san Gregorio Armeno e rinnova un profondo legame con la figura del proprio protettore. Gli appuntamenti religiosi iniziano con il settenario che avvia i.🔗 Leggi su Lecceprima.it

