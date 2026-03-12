Sal Da Vinci presenta la sua statuina a San Gregorio Armeno | un must per i collezionisti!

Sal Da Vinci ha mostrato una sua statuina a San Gregorio Armeno, famosa via napoletana conosciuta per le creazioni artigianali. La figura rappresenta un pastore e si aggiunge ai numerosi pezzi esposti dai bottegai locali. La presenza di questa statuina ha attirato l’attenzione di visitatori e collezionisti, interessati alle nuove creazioni che vengono presentate in questa zona.

"> Sal Da Vinci in Forma di Pastore a San Gregorio Armeno. La rinomata bottega di San Gregorio Armeno a Napoli si arricchisce di una nuova scultura dedicata a un grande artista della canzone italiana: Sal Da Vinci. Il maestro Michele Buonincontro ha realizzato una statuina che rappresenta il cantautore partenopeo in una scena evocativa, richiamando gestualità e immagini associate al suo brano “Per Sempre sì”. “Ora lo aspettiamo qui per ritirarla”, afferma Buonincontro con entusiasmo e orgoglio. Un Omaggio alla Napoletanità e al Trionfo Sanremese. La statuina di Sal Da Vinci non è solo un mero oggetto artistico, ma un vero e proprio tributo a un artista che ha saputo rappresentare la napoletanità con passione e autenticità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

