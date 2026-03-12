Sal Da Vinci ha mostrato una sua statuina a San Gregorio Armeno, famosa via napoletana conosciuta per le creazioni artigianali. La figura rappresenta un pastore e si aggiunge ai numerosi pezzi esposti dai bottegai locali. La presenza di questa statuina ha attirato l’attenzione di visitatori e collezionisti, interessati alle nuove creazioni che vengono presentate in questa zona.

"> Sal Da Vinci in Forma di Pastore a San Gregorio Armeno. La rinomata bottega di San Gregorio Armeno a Napoli si arricchisce di una nuova scultura dedicata a un grande artista della canzone italiana: Sal Da Vinci. Il maestro Michele Buonincontro ha realizzato una statuina che rappresenta il cantautore partenopeo in una scena evocativa, richiamando gestualità e immagini associate al suo brano “Per Sempre sì”. “Ora lo aspettiamo qui per ritirarla”, afferma Buonincontro con entusiasmo e orgoglio. Un Omaggio alla Napoletanità e al Trionfo Sanremese. La statuina di Sal Da Vinci non è solo un mero oggetto artistico, ma un vero e proprio tributo a un artista che ha saputo rappresentare la napoletanità con passione e autenticità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sal Da Vinci presenta la sua statuina a San Gregorio Armeno: un must per i collezionisti!

Articoli correlati

Festa patronale a Nardò: tutto pronto per la celebrazione di san Gregorio ArmenoNARDO' - Tutto pronto per la celebrazione del santo patrono a Nardò, dove la comunità locale e cittadina, tra fede e devozione, festeggia san...

Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vitaSal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con una donna meravigliosa: il racconto di una storia d’amore lontana dai riflettori, tra matrimonio,...

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci presenta la sua statuina a...

Temi più discussi: Eros Ramazzotti boccia la canzone vincitrice di Sanremo 2026 di Sal Da Vinci; Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiere; Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Eurovision, Sal Da Vinci dice 'Per sempre sì' e deve spostare il tour negli Usa.

Sal Da Vinci torna a casa con il premio di Sanremo: festa tra la gente a Mergellina | VIDEOIl rientro da vincitore nella sua Napoli del cantante che incontra i suoi fan nel quartiere dov'è nato. La risposta al giornalista Aldo Cazzullo: Non rispondete alle provocazioni, non serve a niente ... napolitoday.it

La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di Rossetto e caffèCon la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio: saremo io e te da qui, sarà per sempre sì. Difficile leggere queste parole senza intonarle. Si tratta di un verso di Per sempre sì, il brano ... today.it

Con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci ha conquistato il consenso dell’Ariston, vincendo il Festival di Sanremo, preparandosi a spiccare il volo anche come protagonista dei matrimoni di alcuni personaggi dello spettacolo: in particolare Ilary Blasi, probabilmen - facebook.com facebook

Sal Da Vinci nega di aver ricevuto richieste per l’uso del suo brano per il referendum: “Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì […] Se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perch x.com