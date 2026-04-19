Il cagnolino Teo cerca casa

Un cagnolino di nome Teo si trova in cerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui. È un animale giovane, in buona salute e molto vivace, con bisogno di attività e di stimoli mentali per essere felice. Attualmente si trova in un rifugio e aspetta di essere adottato da qualcuno disposto ad accoglierlo.

Teo cerca casa. Teo è un cane giovane, sano e dinamico, ha bisogno di attività fisica e stimolazione mentale. Ama le persone, collaborare con il suo umano e creare un legame profondo con la persona di riferimento. È adatto a chi ha tempo da dedicargli e desidera un compagno attivo con cui.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Titolo: I nostri ospiti – Teo (Adozione del Cuore) Notizie correlate Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca in ospedale e infine sale su un treno, ritrovatoUna storia che ha commosso tutti, anche sui social, quella di Diego, cagnolino di un uomo di San Marzano finito in ospedale con il femore fratturato. Due rapine in un giorno. In casa non c’è oro e rubano il cagnolinoCon una pistola lo costringe a salire in casa, ma non trovando niente da rubare si porta via il cagnolino.