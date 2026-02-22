Il proprietario finisce in ospedale | cagnolino insegue l' ambulanza poi lo cerca in ospedale e infine sale su un treno ritrovato

Diego, il cagnolino di San Marzano, ha inseguito un’ambulanza che trasportava il suo proprietario, rimasto ferito al femore. Dopo aver seguito il veicolo, il cane è entrato nell’ospedale e si è messo a cercare il suo padrone tra i corridoi. Successivamente, è salito su un treno di passaggio, dove è stato ritrovato da alcuni pendolari. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti sui social.

Una storia che ha commosso tutti, anche sui social, quella di Diego, cagnolino di un uomo di San Marzano finito in ospedale con il femore fratturato. L'amico di zampa che ha solo il suo proprietario al mondo, dopo aver inseguito l'ambulanza che trasportava il suo umano in ospedale, si era perso nei reparti del nosocomio per cercarlo, sparendo poi nel nulla. Immediate le ricerche dei volontari, dopo alcuni avvistamenti che avevano segnalato la presenza del cagnolino a bordo di un treno, diretto verso il napoletano. Poi, il lieto fine, per nulla scontato: un animalista ha riconosciuto Diego a Castellammare, a 20 km da casa sua, e lo ha preso con sè per riportarlo indietro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il macchinario trasportato su di un camion prima urta il ponte dell'autostrada e poi finisce su di un'auto. Una donna finisce all'ospedaleOggi ad Ancona, un incidente lungo l’ex Strada provinciale 361 ha coinvolto un camion trasportato un mezzo di lavoro.

Rischia di perdere il treno, lo insegue e finisce sotto le ruote: muore a 43 anniGiovanni Rossi, 43 anni, ha perso la vita dopo aver inseguito il treno e finito sotto le sue ruote.

Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in ariaDurante la fuga, il ladro si sarebbe ferito scavalcando una recinzione. Altri due complici sono scappati nelle campagne di Policiano (Arezzo) ... virgilio.it

Andava a più di 230 km/h su una strada con limite a 90 km/h: il proprietario della Audi RS6 è finito in manette https://auto.everyeye.it/notizie/233-km-h-strada-90-proprietario-audi-rs6-finisce-manette-860157.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceboo - facebook.com facebook