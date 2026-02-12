Due rapine in poche ore scuotono il quartiere. In casa non trovano oro, ma portano via il cagnolino con una pistola. L’autore minaccia il proprietario e lo costringe a farlo salire, poi si dilegua con l’animale. La paura è alta tra i residenti.

Con una pistola lo costringe a salire in casa, ma non trovando niente da rubare si porta via il cagnolino. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un trentaseienne residente in viale XX Settembre. E sempre in viale XX Settembre la stessa notte brandendo un coltello è stato aggredito per due volte un barista di 23 anni mentre stava versando un assegno allo sportello Atm. E così nei guai sono finiti un 28enne di Castelnuovo Magra e la sua complice, una 23enne di Carrara. I due Bonnie e Clyde sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Carrara, agli ordini del tenente colonnello Roberto Ghiorzi, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due rapine in un giorno. In casa non c’è oro e rubano il cagnolino

Due uomini si sono presentati questa mattina a Rimini fingendosi carabinieri.

Nella giornata di ieri, una banda responsabile di tre rapine, avvenute in due farmacie e un supermercato, è stata prontamente individuata e fermata dalle forze dell’ordine.

Furto di gioielli in pieno giorno al Louvre, com'è stato possibile L’inedita ricostruzione 3D

Castelnuovo Magra, arrestato un 28enne coinvolto in due rapineCastelnuovo Magra – I militari dell’Arma di Carrara, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Massa, hanno arrestato un ventottenne di Castelnuovo e una ventitreenne di ... ilsecoloxix.it

Rapine in sequenza con pistola e coltelloCARRARA: Due persone sono state arrestate dai carabinieri. Gli episodi avvenuti a Carrara in rapida successione ... toscanamedianews.it

I militari dell’Arma di Carrara, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Massa, hanno arrestato un ventottenne di Castelnuovo e una ventitreenne di Carrara, ritenuti responsabili di aver compiuto, in concorso tra loro, due rapine - facebook.com facebook

Toscana - Due rapine in mezz'ora: sequestrato anche un cane x.com