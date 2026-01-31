La Cina mostra due facce molto diverse. Da un lato, il suo surplus commerciale nel 2025 tocca quota 1,08 trilioni di dollari nei primi 11 mesi, un record. Dall’altro, i centri commerciali sono vuoti, con i negozi che faticano a riempirsi. È un segnale di come l’economia cinese abbia due velocità: forte nelle esportazioni, ma in difficoltà nel consumo interno. La situazione si fa sempre più complicata e richiede attenzione.

L’ economia della Cina è molto curiosa. Da un lato fa parlare di sé per il clamoroso surplus commerciale raggiunto nel 2025: 1,08 trilioni di dollari nei primi 11 mesi dell’anno appena andato in archivio. Dall’altro lato, tuttavia, c’è da considerare il fronte interno dei consumi che non ne vuol sapere di schizzare verso l’alto come vorrebbe invece il Partito Comunista Cinese. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio paradosso: la macchina per l’esportazione di Pechino corre velocissima mentre la quotidianità del Dragone è inceppata e rischia di bloccarsi. Per capire di cosa stiamo parlando, basta fare un giro in una delle numerose fabbriche dislocate nel Sud del Paese e confrontare la frenetica attività che si svolge al loro interno con la piattezza che caratterizza ristoranti, negozi e centri commerciali che abbondano nelle grandi metropoli cinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Boom di export, centri commerciali vuoti: come decifrare l’economia a due velocità della Cina

