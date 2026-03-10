EON Systems ha annunciato di aver emulato e caricato sul computer il cervello di un moscerino della frutta. La notizia sta facendo il giro del mondo e suscita grande attenzione nel settore scientifico. L'azienda ha reso noto di aver compiuto questa operazione senza dettagli specifici sulle modalità o sui risultati ottenuti. La scoperta sta attirando l'interesse di ricercatori e appassionati di neuroscienze.

L’informatico Alex Wissner-Gross, fondatore di EON Systems, ha pubblicato un articolo in cui sostiene che la sua azienda è riuscita a emulare il cervello di un moscerino della frutta. Non a copiare, bensì a emulare, concetto molto differente. La notizia ha fatto il giro del mondo, seppur al momento non è stata ancora pubblicata su alcuna rivista scientifica né sottoposta a revisione paritaria. Per questo va valutata “con le pinze”. Emulato il cervello di un moscerino della frutta: l'annuncio di EON Systems L'obbiettivo futuro è l'emulazione su scala umana La differenza tra simulazione e emulazione Emulato il cervello di un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La storia del cervello del moscerino della frutta emulato e caricato su pc fa il giro del mondo: cosa sappiamo

