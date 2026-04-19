Il bilancio dell' Aca sulla maxi interruzione idrica | Guardiamo al futuro con una rete più efficiente e moderna

L'Aca ha diffuso un bilancio sulla maxi interruzione del servizio idrico che ha coinvolto 19 comuni. Dopo cinque giorni di disagi, la situazione sta tornando alla normalità, con la rete che si sta ripristinando. L’azienda ha annunciato piani per una rete più efficiente e moderna in vista del futuro, per ridurre il rischio di interruzioni simili. La ripresa del servizio sta procedendo secondo le stime fornite dall’ente.

Arrivano le considerazioni e il bilancio dell'Aca in merito alla maxi interruzione del servizio idrico in 19 comuni del territorio considerando il progressivo ritorno alla normalità della situazione dopo 5 giorni di disagi. La presidente Giovanna Brandelli afferma: “È stato un intervento.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Consac, lavori sulla rete idrica a Sassano: Servizio più efficiente e meno perdite Leggi anche: Finiti i lavori dell'Aca sulla rete idrica, riempimento in corso: si dovrà attendere la potabilità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fine dell’emergenza idrica, ACA guarda al futuro; Emergenza idrica conclusa, Aca annuncia il ritorno alla normalità; Fine dell’emergenza idrica, acqua di nuovo potabile in tutta la provincia di Chieti; Lavori su rete idrica, è caos autoclavi, i chiarimenti dell'Aca. Fine dell’emergenza idrica, ACA guarda al futuroACA chiude l’emergenza idrica e traccia il bilancio degli interventi: rete più sicura, monitoraggi continui, autobotti sul territorio e una nuova fase di investimenti per modernizzare il sistema idric ... abruzzonews.eu Fine emergenza idrica. Aca: Guardiamo al futuroLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, ... abruzzoindependent.it TvSei. . Emergenza acqua finita. Aca critica ruolo del web Chiusa l’emergenza sulla rete idrica, la presidente di Aca Brandelli critica il ruolo del web, accusato di aver confuso l’opinione pubblica e rallentato la gestione della crisi. Poi ribadisce la sua posizione: facebook