La solidarietà dei cacciatori | donati 1.500 euro alle famiglie con ragazzi disabili

Un gruppo di cacciatori ha organizzato una gara chiamata Memorial Giuliano Morandini, coinvolgendo tutti i 192 soci. L'iniziativa ha portato alla donazione di 1.500 euro alle famiglie con ragazzi disabili, dimostrando un impegno collettivo per sostenere l'inclusione sociale e aiutare le persone in difficoltà. La somma è stata raccolta attraverso l’evento e destinata a supportare le famiglie del territorio.

Una gara per la solidarietà e l'inclusione sociale. È il risultato di un'azione collettiva di cacciatori che da tempo hanno deciso di aiutare concretamente alcune delle associazioni del territorio con un'iniziativa - il Memorial Giuliano Morandini - che coinvolge tutti i 192 soci della.