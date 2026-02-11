L’ex trequartista della Juventus racconta di aver sbagliato a lasciare la squadra per la Serie B. Zauli rivela di essere stato considerato da Ulivieri come l’“Anatrone” e di aver allenato l’Under 23 bianconera. Ricorda di aver avuto un’esperienza da “pazzo” in uno spogliatoio con Guidolin, e si dice ancora convinto che sia stato un errore lasciare la Juve.

Lamberto Zauli è stato forse il primo prototipo italiano di numero 10 grande e grosso. Il 10 era un normotipo, tecnico e veloce. Zauli ha introdotto la fisicità, non a caso lo accostavano a Zidane. Paragone insostenibile, ma la Z iniziale del cognome, il corpo massiccio e la capacità di difendere la palla lo rendevano suggestivo, quasi credibile. Partiamo dalla data di nascita: sugli almanacchi e su Wikipedia c’è scritto 19 luglio 1971. "Ma io sono nato il 17 luglio. È un errore commesso alla stesura della mia prima carta d’identità, quando avevo 16 anni. L’impiegato scrisse questo 19 che poi si è tramandato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zauli: "Ero lo Zidane della B, Guidolin nello spogliatoio in mimetica. Pazzo a lasciare la Juve "

