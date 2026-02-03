In Argentina sognano il ritorno di Messi | il Newell’s prepara il progetto per il 2027 Mundo Deportivo

In Argentina, i tifosi sognano il ritorno di Messi. Il Newell’s Old Boys sta già lavorando a un progetto per riportarlo in campo nel 2027. Intanto, il 38enne Lionel Messi si prepara a iniziare una nuova stagione con l’Inter Miami, con l’obiettivo di conquistare ancora qualche trofeo prima di pensare al futuro. Tra la notte di sabato e domenica, la squadra di Javier Mascherano ha ufficialmente iniziato la sua avventura nella MLS.

Lionel Messi, 38 anni, è pronto a dare il via a una nuova stagione con l'Inter Miami. Tra la notte di sabato 21 e domenica 22, la squadra guidata da Javier Mascherano inizierà il suo percorso nella Mls. Ma per il 10, come per molti altri campioni, è già impossibile non avere lo sguardo rivolto all'estate: il Mondiale negli Stati Uniti, Messico e Canada, dove l'Albiceleste cercherà di difendere il titolo conquistato. Messi torna in Argentina?. Scrive Mundo Deportivo: "Intanto, in Argentina, specialmente tra i tifosi del Newell's, la squadra che occupa il cuore di Messi insieme al suo Barça, c'è grande entusiasmo all'idea di vederlo giocare nel calcio argentino".

